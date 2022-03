Pide Barbosa reconsiderar cancelación de escuelas de tiempo completo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió al gobierno federal reconsiderar la cancelación de las escuelas de tiempo completo, pues es una decisión que afectará a más de 93 mil alumnos poblanos.

El lunes pasado, esta estrategía educativa desapareció oficialmente, tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las nuevas reglas de operación de “La Escuela es Nuestra” (LEEN).

En conferencia de prensa matutina, el mandatario poblano lamentó la decisión, pues afectará las actividades diarias de los padres de familia que necesitan que sus hijos se mantengan ocupados en las aulas por más tiempo.

🔴 #EnVivo | El gobernador dice que habrá una respuesta gubernamental enta la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Se pronuncia a favor de una revisión de esta decisión pic.twitter.com/SLgCSs8YMw — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) March 3, 2022

“En Puebla ha beneficiado a 93 mil alumnos. Afecta desde luego las condiciones de apoyo a quienes requieren tener a sus hijos en lugares de tiempo completo, yo creo que es una medida que nos va a impactar a muchos mexicanos en el país”, consideró.

Barbosa Huerta confió en que el gobierno federal tenga otra propuesta o política pública para solucionar esta problemática “insensible”.

En este tenor, se pronunció y exhortó a las autoridades a revisar dicha cancelación, a pesar de lo caro que puede llegar a ser.

Analizan consulta para el retiro de la ciclopista

En otro tema, el mandatario Miguel Barbosa Huerta indicó que se analizará la posibilidad para una consulta pública sobre el retiro de la ciclopista del Bulevar Hermanos Serdán.

Explicó que muchas personas están a favor de que se quite, pero otras se han pronunciado al respecto, por lo que la decisión debe tomarse con responsabilidad y respetando las diferentes opiniones.

“Yo lo quitaria mañana pero hay que consultarlo, ya hubo pronunciamientos para que no se quite y hay que respetar lo que han dicho. Aunque nunca se ha usado, creen que es una gran obra para el ciclismo mundial y bueno no es así, pero hay que respetar, entonces vamos a tener que hacer una consulta o algo que se le parezca”, opinó.

Sobre la rotonda Nodo Juárez, el gobernador indicó que los trabajos para el rediseño continuarán.

Mientras, la decisión de colocar un monumento de ángeles o del General Ignacio Zaragoza en lugar del obelisco, tendrá que ser consultado con el Ayuntamiento de Puebla.

