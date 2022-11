Pide Boric respeto a la democracia en su visita al Senado mexicano

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font visitó el pleno del Senado mexicano, donde pidió respeto a la democracia, la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia contra las mujeres.

El mandatario chileno pidió no ignorar el tema de los presos políticos de Nicaragua, lo que generó aplausos de legisladores.

Recordó que Chile vivió violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante 17 años, razón por la cual ahora su Gobierno se expresa abiertamente ante las violaciones en cualquier país de América Latina.

El Mandatario chileno también llamó al respeto a la democracia, el respeto a las garantías individuales y al diálogo ante diferencias.

Ante esto se escucharon gritos entre el pleno, sin embargo, el Presidente Boric se desmarcó de discusiones políticas.

«No me corresponde, no me corresponde senadora, no me corresponde a mí involucrarme en política interna«