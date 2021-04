Colectivo pide cárcel para el diputado poblano Saúl Huerta

Por Esther Sánchez

Integrantes del colectivo Hijas e Hijos de la Mx realizaron una protesta en la sede del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena; exigieron a las autoridades que se detenga y encarcele al diputado Saúl Huerta, por las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El colectivo se solidarizó con las presuntas víctimas del diputado, y aseguraron que no se debe permitir este tipo de acciones en México. Insistieron en que los políticos tienen antecedentes de no beneficiar a la sociedad, pero llegar a delitos como los que se le acusan, no es permisible.

Las integrantes aseguraron que desde su colectivo exigen justicia para las víctimas, y sobre todo que el diputado enfrente a la justicia lo más pronto posible.

Colocaron moños negros para hacer alusión al luto que tiene ante este tipo de casos y exigieron que se llegue a las últimas consecuencias.

“Los poblanos hacemos manifiesta nuestra solidaridad con las jóvenes víctimas de abuso sexual a manos de Saúl Huerta… Nuestra generación hoy no sólo está indignada, estamos horrorizados porque cualquiera pudo ser víctima, porque claramente vemos la protección por intereses electorales” Hijas e Hijos de la Mx

Colectivo

El colectivo Hijas e Hijos de la Mx ofreció apoyo a las familias; incluso mencionaron que en caso de ser necesario se manifestarán de manera pacífica, de nueva cuenta, con el objetivo de ver justicia.

Cabe mencionar que consejeros estatales afines a Mario Bracamonte interrumpieron el acto del colectivo, asegurando que se solidarizan con su causa y que darán la cara. También exigirán justicia.