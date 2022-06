Pide declaratoria de emergencia Murat para Oaxaca tras huracán Agatha; buscarán desaparecidos

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pidió la declaratoria de emergencia para 26 municipios del estado ante las afectaciones causadas por el huracán Agatha, que dejó inundaciones, fuertes lluvias y deslizamiento de laderas, mientras que ya inició el censo en siete municipios para identificar las viviendas afectadas por el ciclón.

Murat confirmó que debido al paso del huracán 11 personas murieron y hay 33 desaparecidas y agregó que hay afectaciones en los puentes que conectan en Pochutla y Huatulco por lo que se instalará un puente móvil para restablecer la conectividad.

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, se trasladará esta mañana a Oaxaca para encabezar las operaciones del gobierno federal de apoyo a la población afectada tras el paso del huracán Agatha, el cual impactó al estado como categoría 2, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los señalamientos del líder del PRI, Alejandro Moreno, sobre supuestas amenazas a través del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, hechas llegar por Manuel Velasco para sacar adelante la reforma eléctrica.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral y tiene que ver con la polémica que actualmente existe y además estamos en vísperas de elecciones, pero yo no me meto en eso. Tiene como dos o tres años que no platico con Manuel Velasco, lo saludé el día de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles”.

Andrés Manuel López Obrador