Pide FGR prisión preventiva para Emilio Lozoya

Por Abel Barajas/Agencia Reforma



Ciudad de México, México.– La FGR pidió a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht al estimar que cuenta con los recursos y las redes de ayuda suficientes para evadirse de la justicia.

Cuando el juez federal Artemio Zúñiga había acordado ampliar 30 días el plazo de la investigación complementaria, el fiscal federal Manuel Granados Quiroz pidió modificarle la medida cautelar, manifestando Lozoya tiene una cuenta de dos millones de euros en Liechtenstein que podría utilizar para una eventual huida.

Tanto el funcionario de la FGR como el representante de la UIF, Antonio López García, reprocharon a Lozoya su cena en un restaurante en Las Lomas como un comportamiento impropia que representa una burla para las autoridades.

«Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando»

Antonio López García

Representante de la UIF