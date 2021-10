Pide Miguel Barbosa un proceso auténtico de afiliación a Morena

Por Marisol Córdoba

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado para que en el proceso de afiliación que inició Morena Puebla -que encabeza la exedil municipal, Claudia Rivera Vivanco y el ex diputado local, Gabriel Biestro-, no se utilice para buscar el control político con miras rumbo a la renovación de la dirigencia estatal.

La exedil capitalina, Claudia Rivera, será la encargada de palomear las candidaturas a la gubernatura del 2024.

En conferencia de medios señaló que la afiliación se debe realizar para fortalecer a la institución, para dar composición a Morena, y no utilizarlo para “dar una imagen de pleito o competir por el control del partido».

“Lo que ofrecen esas gentes que luego se ponen a promover la militancia, es una imagen de pleito, de controversia. No lo digo por cierto (…), ni Rivera, ni Biestro. Al contrario, han ocupado cargos políticos y del Congreso. Vamos a actuar con responsabilidad en Morena para promover una afiliación responsable, limpia real, y no demos la imagen del pleito. Afiliación para pelear… afiliación para competir por el control del partido. No, afiliación para fortalecerse”

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla