Piden jubilados crear Fiscalía especializada para adultos mayores

Agrupaciones de jubilados y activistas pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local la creación de un área especializada para la atención de personas mayores de edad, que hayan sido víctimas de algún delito.

Lo anterior al denunciar que este sector de la población enfrenta revictimización al realizar un trámite y requiere trato especial, por su natural desgaste físico.

José Miguel Jiménez Castillo, representante del grupo de pensionados, señaló que los adultos mayores sufren delitos como abandono, violencia y despojo, mayormente por quienes están encargados de su cuidado, por lo que es urgente hacer accesible las instancias de justicia.

Indicó que uno de los factores para que estos crímenes queden impunes son la dependencia a cuidadores y el desconocimiento de sus derechos, por lo cual pidió la capacitación de Ministerios Públicos especializados.

Para respaldar esta propuesta, los grupos de jubilados realizan mesas de trabajo, con extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Trinidad, jubilada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) relató malos tratos, pese a que en algún momento perteneció a la dependencia.

Comentó que esta revictimización es igual a «desconocerte», pues señaló falta de sensibilidad por parte de algunas áreas de la Fiscalía.

«Muchos tenemos problemas con articular palabras, entonces no nos entienden, nos gritan más aún y nos hacen que esa presión nos vuelva torpes, que a veces no entendamos, aunque no tengamos un problema neurológico, pero el maltrato hace que nos pongamos así»



Trinidad

Jubilada del Issstep