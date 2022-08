«Piedras del hambre» quedan al descubierto por sequía en Europa, ¿qué significan?

La sequía histórica que atraviesa parte de Europa dejó al descubierto las llamadas «piedras del hambre», las cuales tienen advertencias sobre el peligro de hambrunas que en el pasado traía el bajo nivel de los ríos. El siniestro mensaje se reveló en el oeste de Alemania, ante la caída del nivel del Rin.

«Si me ves, llora», dice la inscripción de una de las llamadas piedras del hambre en las orillas del río Rin. Inscripciones como esta se hicieron en el pasado para anunciar cuando la pobreza y la calamidad se acercan, pues estas se relacionan con la falta de agua.

Los europeros marcaron bajos niveles de agua durante las sequías al tallar líneas y fechas en rocas a lo largo del río Elba, que va de República Checa a Alemania. La tradición se remonta hasta el siglo XV. Dichas marcas se consideran una de la señales hidrológicas más antiguas de Europa Central.

Muchas de estas piedras del hambre estuvieron en el olvido por años. Sin embargo, recientemente reaparecieron en el Elba este año, en medio de una sequía europea récord.

La traducción más antigua que se encontró en la cuenca del río Elba data de 1616 y está en alemán. Su traducción es «Si me ves, llora» y se relaciona con el hecho de que una de las consecuencias de la sequía eran las malas cosechas y hambrunas. Otras inscripciones que aparecieron dicen cosas como «La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca» y «El que una vez me vio lloró. El que me vea ahora llorará».

Actualmente, el problema de la sequía no está tan relacionado con la agricultura, sino más bien con el transporte fluvial. Los bajos niveles de los ríos son una amenaza para las cadenas de suministro, lo que puede afectar toda la actividad económica.

Además, la sequía y el bajo nivel de los ríos representan una amenaza ecológica. Combinados, estos factores permiten el aumento de la temperatura del agua. Peces y a otros animales se ven gravemente afectados.

