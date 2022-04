“Pieles” de Eduardo Casanova: un ensayo sobre la deformidad

“Pieles” es un trabajo cinematográfico del actor, guionista y director Eduardo Casanova, de 31 años, quien trabaja con elementos típicos de la sátira y la crítica social que se pueden visualizar en sus trabajos previos.

Uno de estos trabajos es “Fidel” del 2016, que critica al famoso dictador Fidel Castro imaginando como sería una Cuba capitalista y a un Fidel híper consumista y en decadencia.

Volviendo a “Pieles” este es el primer largometraje de Casanova, cuyo antecesor es el cortometraje titulado “Eat My Shit” de 2015, donde se introduce por primera vez a dos de los personajes presentes en el filme.

La película nos narra historias paralelas que se unen en cierto punto y tienen algo en común: la cotidianidad y realidad que vive un grupo de personas con deformidades o condiciones extrañas. Indaga en temas como la explotación sexual y la adaptación de estos seres deformes que no encuentran un lugar en el mundo.

El filme no es totalmente serio u oscuro. Cuenta con un humor bastante negro y rancio, que se relaciona directamente con la hipérbole de las facciones y deformidades de los personajes. Uno de ellos es Sammantha “Cara de culo” que interpreta la actriz Ana María Polvorosa. Este pecualiar personaje «es la valentía personificada» .

Estos elementos de la cinta diría que son los menos atractivos. Se hacen de una manera burlona que mezcla elementos típicos de la comedia más sencilla. No se siente del todo como una crítica, sino como un intento de ella. Algo similar pasa con “Basket Case” de Frank Henenlotter (1982), cuya premisa parte de un personaje que padece una deformidad o una condición en específico que llega a ser cuestionable

Uno de los mayores puntos a destacar de la película es su apartado estético y cómo impacta con su narrativa. Casanova, en todos sus trabajos propios, cuenta con una paleta de colores muy característica y llamativa. Utiliza tonalidades pasteles que contrastan con lo extraño de la trama. Esta particularidad eventualmente dará identidad a la obra y la grabará en tu mente. Ocurre lo mismco con la presencia de desnudos no convencionales. Lo típico es ver a un chico o una chica con cuerpos idealizados a partir de estándares casi inalcanzables, pero en “Pieles” no pasa eso. Los desnudos presentes en el largometraje serán de lo más extravagante. Aquí no abaundan los cuerpos heternormados.

Pese al atractivo o curiosidad que puede crear este largometraje; el interés del público en una primera instancia no estuvo presente del todo. Sin duda el trabajo de Eduardo Casanova es controversial y por momentos se podría decir que su obra pretende más cosas de las que realmente puede dar o contar. A pesar de eso, tiene ideas interesantes que se basan en criticar y satirizar aspectos de la sociedad moderna. También cuenta con mucha personalidad.

Próximamente se estrenará ‘La Piedad’, el segundo segundo largometraje de Casanova, tras ‘Pieles’. Lo protagonizan Ángela Molina, Manel Llunell, Ana Polvorosa, Antonio Durán Morris, María León, Daniel Freire, Songa Park, Alberto Jo Lee, Macarena Gómez y Meteora Fontana.

Por Eduardo Mostalac

