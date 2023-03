«Pinocho» y Del Toro ganan Óscar por Mejor Película Animada

El director de cine de origen mexicano, Guillermo del Toro ganó la estatuilla por Mejor Película Animada, con «Pinocho», en la edición número 95 de los Premios Óscar.

El cineasta jaliciencie le ganó en la contienda a: “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast”, y “Turning Red”.

Con este Óscar, Del Toro suma tres premios Óscar a lo largo de su trayectoria por parte de la academia que reconoce lo mejor del cine internacional.

«La animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, estamos listos, por favor ayúdennos a mantener la animación en la conversación» Guillermo del Toro

Cineasta mexicano, director de «Pinocho»

«Pinocho», una obra muy personal

Guillermo del Toro reconoció en entrevistas pasadas que «Pinocho» es una de sus obras más personales porque peses a estar basada en un clásico literario, le permitió profundizar en temas como la relación de padres con los hijos.

La ceremonia se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, que tiene como presentador al cómico Jimmy Kimmel.

En la edición número 95 de los Premios Óscar, 301 películas contendían por la categoría principal, 25 más que el año pasado.

