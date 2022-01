Planea gobierno construir reclusorio que apoye al de San Miguel

Por Alexis Lira Reyes

El gobierno de Puebla planea la construcción de un reclusorio de 2 mil millones de pesos para que ayude a disminuir la sobrepoblación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, anunció el mandatario Miguel Barbosa Huerta.

Durante la videoconferencia de prensa de este martes, el gobernador afirmó que el costo del proyecto será pagado con los recursos del estado, por lo que descartó cualquier tipo de deuda externa.

Reveló que varias empresas se han ofrecido a construir el penal, sin embargo, se ha negado porque implicaría una deuda de 20 mil millones de pesos mediante un esquema de inversión a largo plazo llamado Asociaciones Público Privadas (APP) similar al que se tiene por las plataformas de Audi.

“Yo les dije que no, conmigo no cuenten para ese tipo de proyectos, si ya me dejaron una deuda de 50 mil millones y si empezara a construir un reclusorio que le pusiera cargas de pago a los poblanos de 20 mil millones de pesos, no, yo no soy de esos, descarten esa posibilidad”, señaló.