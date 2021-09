Pobladores de Palmarito protestan frente a Casa Aguayo contra detención de alcalde de Quecholac, hermano de ‘El Toñín’

Por Marisol Córdoba

Puebla, Pue. 28 de septiembre de 2021. Con el grito de “¡Libertad! ¡Libertad!”, decenas de pobladores de la comunidad de Palmarito Tochapan con pancartas en mano y consignas, se manifestaron afuera de Casa Aguayo para exigir la pronta liberación del edil de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias ‘El Tonín’.

El alcalde fue detenido ayer por elementos ministeriales, sin que al momento sepan a dónde lo tienen y en qué condiciones; el edil está enfermo del corazón, y desconocen además el delito por el que fue detenido.

Así lo señalaron los manifestantes que no pudieron llegar a las instalaciones donde despacha el gobernador, debido a un despliegue de cientos de elementos antimotines y el cerco policial frente y alrededor de la dependencia estatal y en las calles aledañas cerradas con vallas.

Desde temprana hora, los pobladores, entre ellos, mujeres y niños, llegaron en más de 20 autobuses a la sede del gobierno estatal para exigir al gobernador que les devolviera al edil de Quecholac, que acusaron fue detenido de manera arbitraria y sin orden de aprehensión cuando se encontraba en la presidencia municipal, lugar en el que fueron golpeados y desarmados los policías municipales.

Además, los inconformes acusaron que fue encapuchado por los elementos que se lo llevaron.

“La población está cansada de arbitrariedades, no defendemos delincuentes. Somos campesinos, agricultores”, “Palmarito está sediento de justicia, queremos Paz”, “Queremos de regreso a Alejandro Martínez, él no es ningún delincuente”, estos eran los mensajes que se leían en las pancartas de los habitantes de Quecholac.

“Nosotros no somos delincuentes, somos gente trabajadora, sembramos el campo”, señalaron. Inquiridos sobre si conocen la localización de edil detenido, los pobladores respondieron:

«No tenemos noticias, no nos dicen nada, si está bien. No tenemos ninguna respuesta. Nos ponen la barrera, también se las vamos a poner. No nos dicen nada. Por eso estamos indignados. Estamos temerosos que lo agredan que nos lo lastimen, porque sabemos que está enfermo… o que lo torturen porque eso es lo que sabe hacer el gobierno”.