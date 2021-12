Poblanos realizan su pago anual de agua; acusan fallas en el servicio

A pocos días de terminar el año, se registran largas filas de personas que acuden a realizar el pago anual del servicio de agua potable en las sucursales de Agua de Puebla para Todos; sin embargo, los poblanos denunciaron que no se están respetando los descuentos por el pago anticipado, agregando que, durante el 2021, el servicio presentó algunas deficiencias.

Cristino, por ejemplo, pagó 2 mil 800 pesos, pero considera que los descuentos son “relativos”, pues asegura que el servicio brindado en la unidad habitacional San Ramón es inadecuado, ya que en ocasiones el agua tiene mucho cloro o sarro.

Alberto y su familia, viven en la calle 17 B Sur en la colonia Galaxia Castillotla, al sur de la ciudad de Puebla, lugar en el que, a pesar de pagar de forma anual la cifra de 3 mil pesos, en ocasiones no llega el servicio de agua, por ello en el transcurso del año gastaron mil 400 pesos en pipas.

Por lo anterior, Alberto, junto a sus vecinos, ha reportado el inconveniente en las oficinas ubicadas en la colonia San Manuel, pero hasta el momento continúan sin recibir alguna respuesta.

Por ello, argumentó que Agua de Puebla para Todos debería implementar un descuento por lo que gastó en pipas, con el fin de resolver la falta de servicio.

Una situación similar sucede en la colonia de San Bernabé, pues Gabriela afirmó que han pasado varios días sin que llegue el servicio, por lo que ella y su familia deben reutilizar el agua para que les dure.

Por su parte, Guadalupe denunció que la calle donde vive, ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo, de forma constante está sin agua, pues la vialidad no cuenta con registro, debido a un error administrativo, ya que le cambiaron el nombre a la calle.

Sin embargo, eso no es impedimento para que la empresa siga cobrando el servicio a los habitantes de este lugar, pero sin aplicarse los descuentos.

Hace cuatro años, Guadalupe se atrasó en el pago, por ello le suspendieron el servicio y cuando logró ponerse al corriente le cobraron extra entre penalizaciones, la reconexión, y la cuestión administrativa de su calle.

“Sólo una vez nos atrasamos y nos cortaron el agua, me cobraron mucho por multas, porque, según ellos, la calle no está registrada, por esa misma razón no me quisieron hacer el descuento del Inapam”, declaró.

Por otra parte, Patricia, de 60 años, indicó que a ella tampoco le hicieron valido los beneficios para personas de la tercera edad, a pesar de que Agua de Puebla aseguró que “los adultos mayores recibirán seis meses gratis del servicio, al aplicarles un descuento del 50 por ciento al realizar su pago anual”.

Su único ingreso es la pensión que recibió de su esposo quien ya falleció, por eso para ella el pagar los mil 560 pesos de su servicio representó un gasto importante y lamentó que no le respetaran el descuento.

“Yo pensé que me ayudarían con el 50 por ciento, pero me dijeron que me podían hacer el descuento, al final no fue cierto, a mí no me toco, y no recibí ese beneficio, está mal eso, porque todos necesitamos los servicios, pero no tuve derecho al descuento, no sé qué argumento ocuparon para no dármelo”, relató.

Patricia