Poblanos votan «que siga» AMLO; participación alcanza 12%

En el estado de Puebla, más de 565 mil ciudadanos que participaron en la jornada de revocación de mandato de este domingo 10 de abril mostraron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y eligieron que continúe en el cargo, para que termine su sexenio y pueda cumplir las promesas que realizó en campaña.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), al corte de las 23:00 horas, se contabilizaron 565 mil 173 votos, de los cuales 516 mil 480 electores (91 por ciento), avalaron la gestión del mandatario federal, y 38 mil 417 (7 por ciento), solicitaron que se le revoque el mandato.

Sin embargo, esto representa el 12 por ciento de la participación ciudadana, ya que en la entidad hay 4 millones 703 mil 681 personas inscritas en el listado nominal.

A nivel nacional, y con el 62 por ciento de las actas computadas, se contabilizaron 9 millones 321 mil 984 votos, es decir, el 10 por ciento de participación.

En la reanudación de la sesión permanente del Consejo Local INE en Puebla, se informó que el proceso electoral concluyó sin contratiempos y sólo se reportaron incidentes menores como la votación de personas que no estaban en la lista nominal, conatos de violencia y asistencia de personas en estado de ebriedad.

También se dio cuenta de la instalación de las 2 mil 941 casillas en el estado: mil 286 básicas, mil 640 contiguas y 15 especiales; sin embargo, el 100 por ciento se alcanzó dos horas después del arranque de la consulta ciudadana.

Una de las quejas constantes entre el electorado fue la ubicación de los puntos de votación, debido a la reducción y reubicación de casillas.

Diferentes perfiles políticos y aliados de la Cuarta Transformación formaron parte del electorado en este proceso de revocación de mandato 2022 y compartieron en sus redes sociales imágenes y mensajes sobre la emisión de su voto.

Legisladores locales, pertenecientes a las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso Local participaron en la consulta ciudadana.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la LXI Legislatura, Sergio Salón Céspedes Peregrina, quien recordó que esta participación es histórica.

También acudieron a votar las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Xel Ariana Hernández García, Tonantzin Fernández Díaz, Eliana Angélica Cervantes González, Daniela Mier Bañuelos y Olga Lucía Romero Garci Crespo, quien recordó que este proceso electoral se encuentra normado en los Artículos 40, 41 y 73 de la Constitución.

Los diputados Roberto Solís Valle, José Iván Herrera Villagómez, Eduardo Castillo López, Fernando Sánchez Sasia, Carlos Alberto Evangelista Aniceto y Edgar Garmendia de los Santos fueron a las urnas y mediante fotografías hicieron público su respaldo a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la coordinadora de la bancada del PT en la sede legislativa, Nora Yessica Merino Escamilla, votó porque el mandatario federal continuara su administración, “para que continúe la Cuarta Transformación en México”; y el representante del PVEM, Jaime Natale Uranga celebró ser parte de la historia.

En tanto, los diputados federales, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y Alejandro Carvajal Hidalgo celebraron la realización de la consulta, así como la forma de organización de los ciudadanos para acudir a las casillas, debido a que su localización era complicada y se instalaron pocas en la entidad.

De igual modo los senadores Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier recordaron que esta votación “es un precedente importante para que la ciudadanía participe en la vida democrática del país”.

Otros perfiles como la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco compartió desde sus redes “emití mi voto en este día histórico para México; hemos luchado bastante para iniciar con la transformación del país”.

En contraste, los dirigentes de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se dedicaron a compartir información sobre las actividades con su militancia, criticar temas de carácter nacional o denunciar presuntos delitos electorales

Néstor Camarillo Medina compartió en su cuenta de Twitter su posicionamiento sobre la decisión de los legisladores federales del PRI, sobre votar en contra de la Reforma Eléctrica.

Carlos Martínez Amador denunció un supuesto delito electoral cometido en Celaya; sin embargo, los funcionarios del INE de aquella demarcación desmintieron el hecho y aseguraron que el observador de Morena sólo firmó las boletas, pero no las marcó a favor del presidente.

Durante el transcurso de la tarde, Augusta Valentina Díaz de Rivera publicó fotografías sobre la reunión que tuvo en Palmar del Bravo; posteriormente agradeció a los panistas que acudieron a las urnas como representantes de casilla y celebró “el fin de esta farsa”.

“López Obrador es el único que se ha preocupado por el pueblo, los estudiantes y los viejos. Los que no votan, no sé si no tienen sus convicciones bien puestas”