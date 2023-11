Poder Judicial puede ser electo en proceso democrático: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es posible elegir por la vía democrática a magistrados y jueces tal como se elige al presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores.

El presidente López Obrador destacó que los perfiles deben de tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, por lo que rechazó que las élites deban gobernar sin que el pueblo tenga voz y voto.

«Lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender que el pueblo es el soberano, el que manda y que no puede haber un sistema político dominado por una élite. Además, el pueblo es sabio, sabe más que nosotros, tiene un juicio práctico que funciona muy bien, un instinto certero, que no lo tienen los de más nivel académico, no tienen sensibilidad y, sobre todo, no tienen amor y respeto al pueblo»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México