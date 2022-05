Policía de Texas reconoce que se equivocó en la respuesta a la matanza de Uvalde

La Policía de Texas reconoció este viernes que tardó en reaccionar a la entrada de un joven armado en la escuela primaria de Uvalde. En conferencia de prensa, este viernes 27 de mayo, cuatro días después de la masacre, las autoridades texanas aceptaron que se equivocaron en la respuesta a la matanza que le costó la vida a 19 niños y dos maestras.

El coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció que no derribar la puerta y esperar a que llegase el conserje con la llave fue «una decisión incorrecta». Culpó de esto al máximo responsable policial que se encontraba en ese momento en el colegio.

«¿Qué le digo a los padres? No tengo nada que decir a los padres, aparte de lo que pasó. No estamos aquí para defender lo que pasó, estamos aquí para informar de los hechos para que tengan los hechos. Si pensara que iba a ayudar en algo, me disculparía», dijo el jefe de la Policía de Texas.