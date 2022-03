Por adeudos a la CFE, cuatro juntas auxiliares carecen de agua

La titular de la Secretaría Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puebla, Myriam Arabian Couttolenc, dio a conocer que cuatro juntas auxiliares de la capital tienen problemas de acceso al agua, pues los comités ciudadanos que gestionan el abasto tienen adeudos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista, la funcionaria indicó que, en las demarcaciones de San Miguel Canoa, San Pablo Xochimehuacan, Santa María Xonacatepec y Santo Tomas Chautla los gestores del vital líquido tienen «fuertes» deudas, de hasta 3 millones de pesos, por no pagar la electricidad que consumen las bombas de agua.

Comentó que las infracciones han aumentado, pues además de incumplir con las mensualidades, los comités de agua son multados por conectarse de manera ilegal a la corriente, con «diablitos».

Arabian Couttolenc señaló que la mayoría de pozos en las juntas auxiliares son «irregulares», pues las tomas eléctricas están a nombre de particulares o los comités, los cuales no tienen personalidad jurídica.

Aunado a lo anterior, dijo que los sistemas de extracción son obsoletos, lo cual ha dejado sin agua a las demarcaciones. Tan sólo en Santo Tomas Chautla hay mil 500 casas que carecen de este servicio.

«Cada vez hay menos agua, cuesta más sacar el agua y aumenta la deuda con CFE, las bombas son obsoletas, no tienen funcionamiento y tenemos que hacer algo para regularizar el tema». Myriam Arabian Couttolenc

Sigue deuda

Durante la pasada administración, encabezada por la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el Cabildo avaló dar 2 millones de pesos a tres juntas auxiliares, con el fin de liquidar los adeudos de sus comités de agua.

Sin embargo, Arabian Couttolenc señaló que algunos pagos no se realizaron, pues la Comuna no puede entregar recursos sin justificarlos, por ello los fondos no fueron entregados.

La secretaria indicó que «en algunos casos», el adeudo fue liquidado; sin embargo, la problemática persiste en las cuatro demarcaciones ya mencionadas.

