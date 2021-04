Por contagio de Covid-19 de una persona cercana, Nay Salvatori suspende campaña

Nay Salvatori, la candidata de Morena a la reelección por el Distrito federal 10, en Cholula, reveló que suspenderá sus actos y eventos de campaña, pues una persona muy cercana a ella se contagió de Covid-19.

“Les comento con mucho dolor que estos días me verán sin actividad, alguien muy cercano está un poco delicado de salud por Covid, por lo que he decidido estar en familia y apoyar a la gente que más amo”. Nay Salvatori

Aunque en su mensaje, publicado en su cuenta de Facebook, no reveló de quién se trata, la candidata dijo que la base de todo su trabajo es el amor de su familia y que si eso no “está estable, lo demás no marcha como debe”.

Salvatori también anunció que su compañera de fórmula Ismaelina Gómez, y el resto de su equipo, serán quiénes se hagan cargo de la campaña, hasta que ella regrese.

“Les pido sus oraciones y buenas vibras (…) nos vemos pronto. Los amo y recuerden que siempre lo primero será el amor”. Nay Salvatori

Por su parte, su adversario político de la alianza Va por Puebla, Humberto Aguilar, alias «El Tigre«, le mandó sus buenos deseos.

Gracias @Tigre_Aguilar_C es un caballero y un digno rival.

Bendiciones!!! https://t.co/ayA2FMfOGm — Nay Salvatori (@Naysalvatori) April 19, 2021

La candidata de Morena, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, había estado haciendo campaña en las calles de Cholula, al menos hasta la semana pasada.

En días anteriores generó controversia por asegurar que en 2018, diputados federales del PRI y del PAN tenían contratado un servicio de “entrega de botana”, pero que en realidad era una red de prostitución al interior del Congreso.