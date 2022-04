Por fallas en el caso de Debanhi son destituidos fiscales especiales

Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia de Nuevo León, afirmó que ya fueron retirados de sus cargos los fiscales especiales en Personas Desaparecidas y Antisecuestros, Rodolfo Salinas de la Peña y Javier Caballero, a los que se les iniciarán procedimientos administrativos por “omisiones y errores” en las primeras investigaciones.

De acuerdo con la información de La Razón, en conferencia de prensa, el funcionario dijo que están abiertas todas las líneas de investigación sobre la muerte de la joven Debanhi, sin descartar el crimen organizado, el abuso sexual o cualquier otra razón.

“La investigación no ha terminado, hemos estado recolectando datos de prueba, ayer concluyó una diligencia; se recolectaron algunos datos y así va a haber entrevistas, no ha terminado, no hemos concluido. No se pierde ninguna línea de investigación, si se presenta una línea determinada la vamos a agotar”.

Gustavo Adolfo Guerrero

Fiscal General de Justicia de Nuevo León