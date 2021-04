Todo parece indicar que el indeseable de la militancia morenista, Mauricio Toledo, se quedará con la candidatura a la diputación federal por el Distrito 5, de San Martín Texmelucan, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la impugnación de la diputada de Morena, Vianey García Romero.

La diputada con licencia y emanada de las bases de Morena en Puebla, impugnó la candidatura de Toledo a inicios de mes. García Romero era una de las aspirantes a esa candidatura que terminó siendo del Partido del Trabajo (PT) en la alianza que conformó con Morena.

Sin embargo, en la sesión de este jueves, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó dicha impugnación.

De acuerdo con lo resuelto, Vianey García no cuenta con “interés jurídico ni legítimo” para impugnar y se desechó su demanda asentada en el expediente SCM-JDC-726/2021; es decir, como no es militante petista, no tiene la facultad para impugnar una candidatura de un partido que no es el suyo.

Julieta Vences podría recuperar candidatura

Como parte de la misma sesión se resolvieron los expedientes SCM-JDC-530/2021, SCM-JDC-531/2021 y SCM-RAP-18/2021 acumulados, en los cuales la aspirante a la candidatura por el Distrito federal 8, en Ciudad Serdán, Julieta Kristal Vences, de Morena impugnó el retiro de su candidatura.

El TEPJF revocó parcialmente la resolución impugnada, es decir el caso deberá volver a investigarse en el INE con las recomendaciones del tribunal.

A Julieta Vences se le retiró su candidatura, pues el INE encontró que tras hacer precampaña no presentó los gastos de la misma.

Sin embargo, la aspirante se deslindó de la propaganda que apareció con su nombre. Ahora, el INE deberá reevaluar el retiro de su candidatura tomando en cuenta la versión de Vences.

Por fin, Biestro gana una

Por su parte, el diputado con licencia Gabriel Biestro por fin ganó una batalla en sus aspiraciones por tumbar la candidatura de Claudia Rivera Vivanco a la alcaldía de Puebla.

Al resolverse los expedientes SCM-JDC-554/2021, SCM-JDC-731/2021 y SCM-JDC-891/2021 acumulados, se determinó que la Comisión de Elecciones de Morena debe entregarle a Biestro los resultados de la evaluación por la que se determinó candidata a Claudia Rivera.