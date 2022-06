Por primera vez en más de un siglo, Rusia deja de pagar bonos internacionales

Declaró la Casa Blanca que Rusia dejó de pagar sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo, puesto que las sanciones han aislado al país del sistema financiero mundial, por lo que sus activos son intocables.

El Kremlin dispone de dinero para hacerle frente a los pagos, pues obtiene ingresos del petróleo y el gas. Rechazó las afirmaciones y señaló a Occidente de llevarle a un impago artificial.

Algunos tenedores de bonos mencionaron que no habían recibido los intereses atrasados el lunes, tras el vencimiento de un plazo de pago clave el domingo.

«Las noticias de esta mañana en torno a la constatación del impago de Rusia, por primera vez en más de un siglo, destacan lo fuertes que son las acciones que ha adoptado Estados Unidos junto a sus aliados y socios, así como lo dramático que ha sido el impacto en la economía de Rusia», declaró un funcionario estadunidense al margen de una cumbre del G7 en Alemania.

Rusia se esforzó para evitar lo que sería su primer impago de bonos internacionales desde la revolución bolchevique, la Oficina de Contro de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó a Moscú para realizar sus pagos.

Rusia no puede pedir préstamos internacionales por el momento y no lo necesita, no obstante, aumentará sus costos de endeudamiento.

Son 100 millones de dólares en intereses de dos bonos, y el otro en euros que Rusia debía pagar el 27 de mayo. Ambos tenían un periodo de gracia que expiró el domingo

El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que había hecho los pagos a su Depositario Nacional de Liquidación en euros y dólares, apuntando que había cumplido con su obligación.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los pagos fueron bloqueados por Euroclear, y que no es su problema si estos fueron bloqueados.

Euroclear no respondió a la solicitud de comentarios.

Los abogados dicen que Rusia podría tener hasta el final del siguiente día hábil para pagar a estos tenedores.

Las agencias de calificación crediticia suelen rebajar formalmente la calificación crediticia de un país para reflejar el impago, pero esto no se aplica en el caso de Rusia, ya que la mayoría de las agencias ya no califican al país.

Foto: Especial

