¿Por qué el ‘Blue Monday’ es sólo un mito?

Como cada tercer lunes de enero la gente en redes recuerda el famoso Blue Monday. Si bien para la algunos los lunes son lo peor que les pudo haber pasado, en la cultura popular este se caracteriza por ser el más triste de todos.

Se trata de una fecha popularizada en 2005, cuando la compañía Sky Travel aclamó haber encontrado la fecha más depresiva del año.

Para esto ‘utilizaron‘ una ecuación, la cual solo aplica para los países del Hemisferio Norte. Dentro de los factores que consideraron están: el clima, el nivel de deuda y capacidad de pago; los días después de Navidad la propuesta de año nuevo, el nivel de motivación.

Sin embargo este fenómeno se trata más de una cuestión de pseudociencia. Dean Burnett, neurocientífico del departamento de psicología de la Universidad de Cardiff, considera que la elaboración de esta fórmula deja fuera otros factores. Además de que no se aplica de forma adecuada la fórmula matemática.

Por otro lado, una de las explicaciones que dan a este hecho surge del trabjo de Sy-Miin Chow, de la Universidad de Virginia. La investigadora estudió los cambios repentinos de las emociones en los estudiantes universitarios durante los fines de semana.

Por lo que se hace un símil entre la época de fiestas decembrinas y el fin de semana, donde todo es felicidad. Sin embargo conforme se va acercando el regreso a la rutina y el domingo en la noche, respectivamente, nuestro entusiasmo va decayendo.

No obstante esto no quiere decir que se de una sincronización global para que todos estén significativamente tristes. Cada caso es diferente y si en tu caso los lunes y tú no van, nuestra recomendación es organizar parte de tu semana durante el domingo para poder llevar tus actividades diarias sistemáticamente.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com