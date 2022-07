Posible delito del Ayuntamiento si no retira publicidad en áreas verdes

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta calificó de “desafortunadas” las explicaciones dadas por Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla sobre el retiro de espacios publicitarios en zonas verdes.

En días recientes, el funcionario municipal argumentó que el ayuntamiento aún no comienza con el retiro de propaganda en espacios verdes porque eso le provocaría un fuerte gasto a la comuna.

Al respecto, el mandatario estatal afirmó, que el ayuntamiento de Puebla está obligado por ley a retirar los espacios publicitarios en áreas verdes del municipio y, de no hacerlo, la administración que encabeza el alcalde Eduardo Rivera Pérez estaría incurriendo en una irregularidad.

“El municipio debe de hacerlo, está obligado, no es un asunto de si puede o no puede; está obligado porque si las mantienen, mantienen una ilegalidad (…) los ayuntamientos están obligados a retirar la publicidad en vías municipales que son áreas verdes, no es un asunto de querer o de no poder, es una obligación hacerlo, de lo contrario habría una vinculación por permitir que sigan existiendo ese tipo de circunstancias”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla