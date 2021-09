Posturas encontradas por “Viva López Obrador” en Turquía

Por APRO

México. La mujer cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide, cambió la arenga del Grito de Independencia en ese país, cuando al final agregó: “Viva López Obrador”, lo que desató la ira de los opositores en las redes sociales.

En un video difundido en internet se ve el momento final del Grito realizado por Arvide y la reacción de los asistentes en el Consulado de Estambul.

“Eso no se hace. Eso no se hace”, se escucha en uno de los videos difundidos por Twitter.

La molestia orilló a los invitados, miembros de la diplomacia mexicana, a acercarse a la mujer cónsul para decirle que el presidente “no va ahí”.

Después de la ceremonia, algunas personas le reclamaron a Arvide por haber nombrado al presidente Andrés Manuel López Obrador:

“México no es López Obrador. México no es López Obrador. Al presidente lo respeto. Al presidente lo respeto. El señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que no deje un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia”.