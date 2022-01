Preocupa a docentes poblanos el rezago educativo de sus alumnos

Después de cinco meses del regreso a clases presenciales en la entidad, los docentes de todos los niveles de educación en Puebla se muestran preocupados por el rezago educativo que presentan sus aprendices derivado del confinamiento provocado por la contingencia sanitaria por el covid-19.

Aseguran que muchos estudiantes pasaron de año sin haber aprendido lo necesario, es así que después de los meses de aislamiento, hay niños que entraron a tercero de primaria sin saber leer ni escribir.

Argumentaron que “no es lo mismo clases en línea a clases presenciales”, pues señalaron que en muchos casos, los padres de familia no tienen el tiempo, los conocimientos, la paciencia y la capacidad para enseñarles desde casa a sus hijos.

Aunado a esto, muchos padres desconocen las nuevas tecnologías además, agregaron que en muchos hogares no hay conexión a internet, lo que dificultaba que los niños participaran en las clases en línea.

“En mi escuela iniciamos de forma alternada y muchos de mis niños no saben nada, regresaron sin tener muchos avances, vamos como cangrejos, en retroceso, es un caos el enseñarles todo lo que no aprendieron. Nosotros intentamos trabajar en línea pero no se pudo, de 30 niños sólo se llegaban a conectar 5, y así no se puede avanzar, no se puede dar por hecho que los niños aprendían, no funcionan así las clases”, mencionó Vilma, docente de primaria.