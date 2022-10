Preocupa al gobierno supuesto espionaje del Ayuntamiento a feministas

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que son “muy preocupantes” las declaraciones del secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, quien afirmó que hay trabajadoras del Ayuntamiento infiltradas en los colectivos feministas para espiar a sus integrantes.

Durante su conferencia virtual, Barbosa Huerta manifestó que estas acciones son una muestra de la “forma de gobernar” de los partidos de derecha, en donde se limitan a las libertades.

“Muy preocupante, creo que habla del perfil de una forma de gobernar, es muy preocupante, no podemos desde los gobiernos pensar que los movimientos se controlan penetrándose; no es posible, es una práctica muy vieja, del conservadurismo, de la derecha, la limitación de libertades”

Asimismo, el mandatario poblano criticó la respuesta que dio el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien señaló que Cruz Lepe recibirá solamente una capacitación, tras sus declaraciones.

En el caso de su gobierno, dijo que si algún funcionario estatal comete un error similar, recibiría una sanción más severa por no ser capaz de desempeñar un cargo público.

“Si un servidor público de mi gobierno cometiera un error así, yo no lo mando a ningún curso para que llegue a las ocho de la mañana con su torta y salga a las seis de la tarde con sus comidas y su colación, no, es que no es capaz para desempeñar el cargo, pero cada quien tiene lo suyo, es lamentable”

Miguel Barbosa Huerta