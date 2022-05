¡Presencia la Batalla de Puebla!, en vivo y a todo color en la XXV Zona Militar

Como hace 160 años, franceses y mexicanos combatieron de nuevo, ahora en la representación de la Batalla de Puebla en la XXV Zona Militar.

Los poblanos tuvieron que esperar exactamente una década para poder volver a presenciar una representación de la Batalla de Puebla, pues la última escenificación fue en 2012.

Además, los últimos dos años no hubo festejos del 5 de Mayo, debido la contingencia sanitaria por covid-19, por ello, los primeros asistentes de la representación se dijeron emocionados con el evento.

Es el caso de Eloina Rubí, quien junto a su familia «aprovechó el puente» para salir de su casa y «conocer lo que hay en Puebla».

Afirmó que al ver la representación se sintió «orgullosa de ser mexicana», por lo que argumentó que es necesario que en estas actividades haya más niños y jóvenes.

«A mí como mexicana me gustó mucho, en lo particular me agradan mucho este tipo de eventos porque a nosotros nos gusta mucho la historia; me hicieron sentirme muy orgullosa de nuestro país»