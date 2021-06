Presenta RSP al “Grupo de Autodefensa Electoral Mastines”

Por la Redacción

Ciudad de México. El dirigente de las Redes Sociales Progresistas (RSP) en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, presentó al “Grupo de Autodefensa Electoral Mastines”, cuyos integrantes buscarán evitar la compra del voto durante las elecciones del domingo 6 de junio.

Indicó en conferencia de prensa, antes de presentar a este grupo, junto a un cartel que los presenta como los Mastines, junto a la cabeza de un perro en posición de ataque.

Comentó que estas “autodefensas electorales” nacen después de haber presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) y otras ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), sin resultados.

En ese sentido, llamó a la Fgjcdmx, a la FEDE y a la Contraloría de la Ciudad de México a detener la entrega de dádivas para comprar el voto.

Dijo que su objetivo es “identificar, desarticular y denunciar ante las autoridades los delitos electorales, como el reparto de despensas, de tarjetas, de dinero en efectivo o cualquier dádiva que influya de manera ilegal en el voto de los ciudadanos”.

Su función es buscar lugares donde estén entregando despensa a cambio del voto y, “en banda”, cercarlos, hacer “arrestos ciudadanos” hasta que lleguen las autoridades correspondientes. No irán armados, aseguró. “No es un ‘grupo de choque’”, sostuvo.

“Estamos preparados para cualquier tipo de acción directa que se necesite. No vamos a generar violencia, hemos recibido violencia en cinco ocasiones y no vamos a permitir una agresión más. No nos asustan, no les tenemos miedo. La Constitución permite la autodefensa”

Las alcaldías que vigilarán, porque las consideran “focos rojos” por la “alta probabilidad” de que se compren votos, son: Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa.

Rapados, vestidos con camiseta blanca y pantalón de mezclilla, estos jóvenes fueron presentados bajo el puente de Circuito Interior y Ribera de San Cosme, en el sitio del “Halconazo” del 10 de junio de 1971. Su lema: “Si te vemos comprando votos o dando despensas te ponemos en tu puta madre”.

Este grupo se compone de tres células con 50 miembros cada una, indicó Antuñano, quien se dijo cansado de las trampas de algunos candidatos que se quieren reelegir, aunque no dio nombres.

“Este grupo no está diseñado para interactuar con la ciudadanía. No se acercarán a las urnas. Vamos a ir por los mapaches de Morena, del PRI, del PAN y del PRD. No nos asusta su dinero, no nos asusta sus cargos públicos y vamos a salir en defensa de la democracia, no tenemos vinculación con grupos de ultraderecha”

Pedro Pablo de Antuñano

Dirigente de RSP en la Ciudad de México