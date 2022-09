Presentará Segob proyecto de consulta popular sobre GN y Ejército

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana durante la conferencia matutina el “proyecto” del proceso mientras que se preguntará a la gente su opinión sobre que la Guardia Nacional forme para de la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre el extender el periodo del Ejército en las calles para tareas de seguridad, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mañana vamos a presentar el programa, no se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, no así no, saldría carísimo, vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos”, dijo.

López Obrador llama a jueces poner «por delante la justicia» tras filtración de nombres de implicados en caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López llamó a jueces y abogados “poner por delante la justicia” luego de que se filtraran documentos sin testar del informe de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa que incluye los nombres de implicados en la desaparición de los 43 normalistas.

“A lo mejor los que filtraron este documento sin testar de esa manera dijeron ya no va a tener validez legal, sí, nada más que este no es un asunto nada más jurídico, este es un asunto de justicia y de Estado, no es haber ya porque dieron a conocer los nombres vamos a dejarlos en libertad porque se violó el sacro santo debido proceso, no, y si son responsables y cometieron los crímenes, con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo hicieron con ese fin están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras legaloides, chicanas no aplican”, advirtió.

Van más de 6 millones de artículos entregados en 4 estados con Tianguis del Bienestar

A través del Tianguis del Bienestar se han enterado 6 millones 215 mil 202 artículos en 92 municipios de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas donde opera este programa, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria indicó en que Oaxaca se han atendido cuatro municipios en la segunda etapa, los cuales resultaron afectados or fenómenos meteorológicos.

Concierto de Grupo Firme en Zócalo, buena iniciativa de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, haya organizado la presentación de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México al señalar que fue una “buena iniciativa” ya que reunió a 280 mil personas, lo cual celebró.

“Ayer fue un día extraordinario, estuve contento, me asomé por la ventana, ¡cuánta gente, cuántos jóvenes! 250, 280 mil y en santa paz, eso sí desmayados porque llegaron algunos por la mañana, no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes. Me da mucho gusto eso, y también generó polémica, ¿no? Porque no les gusta como diría mi amigo López-Dóriga, la música del grupo afirme y cómo va esa canción famosa, ya supérame y muy bien, una buena iniciativa de la jefa de Gobierno porque no sólo de pan vive el hombre, la gente muy contenta, los jóvenes”, comentó y adelantó que Christian Nodal también quiere dar un show gratuito en el mismo lugar.

Este día es de luto nacional: López Obrador por 8 años de caso Ayotzinapa

A ocho años del caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy es un “día de luto nacional” y aseguró que se está rompiendo como “el pacto de silencio y de impunidad”, por lo que continuarán con la investigación para hacer justicia.

“Vamos a continuar con la investigación que hemos avanzando, se está rompiendo el pacto del silencio y de la impunidad y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes, hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que nosotros no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia, hay quienes se benefician de administrar conflictos y que tampoco quieren, aunque parezca increíble que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable”, expresó.

