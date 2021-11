Presentarán programa Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia

Ante la operación de bandas delictivas dedicadas al robo de combustible en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, donde una toma clandestina provocó una triple explosión, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, adelantó que este martes presentará el programa Puebla te cuida, Puebla repudia la delincuencia, con el fin de detectar a huachigaseros en la entidad poblana.

“No vamos a dar ni un paso atrás en esta lucha. Han puesto en riesgo la seguridad de los poblanos, y eso no es posible. Vamos a ir a fondo, a fondo contra todos. Tanto las expendedoras, distribuidoras de gas, como los delincuentes. Puebla Repudia la Delincuencia”

El gobernador sospecha que huachigaseros de la zona daban un pago semanal a la ciudadanía a cambio de su silencio.

“No podemos dejar de mencionar que sí llegan a vincualarse algunas personas del propio lugar donde está la gasera, en estos asuntos. Pero no es generalizado. No podemos mencionar que en San Pablo Xochimehuacan se pagaba por su silencio, para que no hablaran de las tomas clandestinas. Hay gente buena que quiere vivir en paz”

Miguel Barbosa Huerta