Preside Andrés Manuel López Obrador Consejo de Seguridad de la ONU

Por Mayolo López y Claudia Guerrero/Agencia Reforma



Nueva York.- Al encabezar sesión del Consejo de Seguridad de ONU en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá un plan para garantizar la vida digna a 750 millones de personas mediante la contribución voluntaria de los mil más ricos del planeta.

«Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de Fraternidad y Bienestar». Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El objetivo del plan, dijo el mandatario mexicano, es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios.

«La propuesta de México para establecer el ‘Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar’, se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2 por ciento del producto interno bruto de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20». «De cumplir esta meta en ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de 1 billón de dólares. En su informe anual la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos dos certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria ayudando a financiar el plan mundial de fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna». Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

‘Covax, doloroso y rotundo fracaso’

Desde la sesión del Consejo de Seguridad, el presidente Obrador aseguró que ha fracasado Covax, el mecanismo de la ONU para repartir vacunas a los países pobres.

También lee: Presidente de México afirma que continúa la recuperación económica

Tras señalar que existe decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en pocas manos, el mandatario mexicano criticó la distribución mundial de las vacunas contra el Covid-19.

«Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94 por ciento de las vacunas, el mecanismo Covax, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6 por ciento: un doloroso y rotundo fracaso» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Lamentó que en el mundo actual la generosidad, el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada.

«El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización y la barbarie y caminamos como enajenados olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Pide en NY regularizar y no maltratar a migrantes



Así mismo López Obrador pidió a su correligionario de Estados Unidos, Joe Biden, que cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que laboran en ese país y que no sean maltratados.

«Voy a hablar con él (con Joe Biden) para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Que tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes, no es un asunto sólo de él, se requiere de la aprobación del Congreso. «Pero nosotros vamos a ayudar para que también el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos ni a ningún migrante del mundo» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

En un mensaje transmitido en video, el mandatario federal se dirigió a los migrantes asegurándoles que él volverá a Estados Unidos para hablar con el presidente Biden y reiteró que lo que México busca es ser respetado.

«Voy a regresar a Estados Unidos, yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar y voy a hablar con el Presidente Biden que ha actuado de manera muy respetuosa como también lo hizo el Presidente Trump. «Porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre y soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero. Lo entendió el Presidente Trump y también lo entiende muy bien el Presidente Biden», afirmó. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

A unas horas de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fuese removido tras la polémica boda que protagonizó en Antigua, Guatemala, con la consejera electoral, Carla Humphrey, López Obrador dijo que en su gobierno ya no se permite la corrupción y ya se terminaron los lujos.

«Ya se está logrando la normalidad en lo económico, también decirles que no se nos ha caído la recaudación, que tenemos presupuesto, que no tuvimos necesidad de endeudar al País, porque ya no se permite la corrupción y porque ya no hay gastos suntuarios, gastos superfluos, ya no hay lujos en el Gobierno» «Esto nos permite ahorrar y todo lo que se está obteniendo por no permitir la corrupción va al pueblo, son programas para ayudar a la gente más humilde, todos los adultos mayores de nuestro país, ancianos respetables, están recibiendo suspensión y ya tomamos la decisión de ir aumentando cada vez más ese monto para el 2024» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El presidente agradeció las muestras de cariño de los migrantes en su visita a Nueva York para presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

«Este es el mensaje en esencia para hoy y me da muchísimo gusto estar en New York, aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos, yo lo quiero mucho, como ustedes me quieren a mí» «Yo admiro a los héroes, a las heroínas, a quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, yo soy un ferviente admirador de todos los migrantes del mundo» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com