Presidente del Congreso de Puebla invita a opositores a sumarse a Morena

El presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que cualquier persona “sin importar su pasado partidista” puede sumarse a Morena, siempre que comparta y respete los principios de la Cuarta Transformación.

Esto, porque en la marcha que se realizó el pasado domingo en el Centro Histórico de Puebla, en apoyo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue posible observar a ediles de la oposición y organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En rueda de prensa, el diputado morenista afirmó que aquellos que quieran sumarse a las filas del partido podrán hacerlo en libertad, actuando de forma cercana a la ciudadanía y “trabajando por el bien de Puebla”.

En ese sentido, descartó que existan fracturas o fricciones al interior de Morena en Puebla, y llamó a los morenistas y simpatizantes que no acudieron o que criticaron la movilización, entre ellos la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, a reconsiderar su actuar y abonar a la unidad del partido.

“Le recomiendo prudencia a todos los actores. Es fundamental entender el origen de todo, se hizo un llamado abierto a todas, a todas, las corrientes que quieran y coincidan con el presidente López Obrador. (…) Quién no quiso venir es que no tuvo la disposición y no están abonando al tema de la unidad”