Presidente evita opinar sobre propuesta de Alejandro Moreno a Máynez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstuvo de opinar sobre la propuesta del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Este último sugirió que renunciaría a su candidatura plurinominal al Senado si Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), declina en favor de Xóchitl Gálvez. López Obrador enfatizó que será el pueblo quien juzgue esta propuesta.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aeronaval de Tapachula, Chiapas, el presidente respondió a una pregunta específica sobre el tema. «No puedo opinar sobre eso, no puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe», declaró.

El mandatario mexicano subrayó la importancia de garantizar el derecho a la información para la población mexicana. «Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se dé a conocer solo lo que le conviene a los potentados y la gente. Ya con información ya va saber», afirmó.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió en la necesidad de proporcionar información completa y veraz a la ciudadanía, destacando que uno de los grandes problemas en México ha sido la ocultación de información. Según él, esta falta de transparencia ha afectado el juicio y la toma de decisiones del pueblo.

López Obrador reiteró que no tomaría partido ni emitiría opiniones sobre la propuesta de Moreno. Enfatizó que la ciudadanía debe tener acceso a toda la información disponible para poder juzgar y decidir por sí misma.

Finalmente, el presidente dejó claro que su administración continuará trabajando para asegurar que la población reciba información sin sesgos, lo cual considera esencial para el avance democrático del país.

Foto: Redes

