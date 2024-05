Presidente lleva a lo jurídico caso de pensión de María Amparo Casar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que impugnarán la decisión judicial que ordena a Petróleos Mexicanos (Pemex) restablecer la pensión de María Amparo Casar, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Criticó la celeridad con la que se otorgó el amparo a Casar, denunciando un posible abuso judicial.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador resaltó que esta acción refleja un pasado de corrupción y privilegios en el gobierno. Consideró el caso de Casar como emblemático y revelador del sistema político previo a su administración. Promete transparencia y seguimiento público al proceso legal.

El mandatario mexicano lamentó la necesidad de abordar asuntos personales en el ámbito público, pero justificó la transparencia en este caso. Criticó la defensa de los conservadores hacia élites corruptas y la hipocresía inherente al conservadurismo.

María Amparo Casar, presidenta de MCCI, obtuvo una suspensión de plano en el amparo que interpuso contra la suspensión de su pensión post mortem. López Obrador reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción y la manipulación estructural en el país.

El jefe del Ejecutivo Federal destacó que Pemex debe actuar contra la corrupción y no dejar el caso de Casar inmaculado. Reconoció que no es un tema personal, pero considera fundamental intervenir para no permitir la impunidad.

Foto: Redes

