Previa: Pumas UNAM vs Club Puebla, duelo de ‘sotaneros’

Este domingo 22 de agosto, el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México recibirá el duelo entre los Pumas de la UNAMy el Club Puebla, como parte de la Jornada 6 de la Liga MX. Dos equipos con un pésimo arranque se enfrentarán con la obligación de ganar.

Tanto Pumas como Puebla llegaron a instancias finales en los últimos dos torneos; Pumas a la final en el Apertura 2020 y Puebla a semifinales el el Clausura 2021. Lastimosamente, en la actual campaña ambos acarrean 5 partidos sin ganar.

En el caso de la Franja, el empate contra Xolos fue una demostración de las limitaciones del equipo. Faltos de ideas, frágiles en defensa y lentos al contragolpe; fue así que sufriendo lograron quedarse con un punto ante un rival que, de igual manera, no ha podido ganar.

Larcarmón, el director técnico del equipo, se quedó muy corto de plantel. Tanto su mejor jugador la temporada pasada, Omar Fernández, como el goleador del equipo, Santiago Ormeño, son extrañados en la Angelópolis.

No hay gol y el juego con el balón circula más lento que la vacunación universal en el estado. Tras casi un tercio del torneo no se ve para donde pueda llegar este equipo, al menos no si la intención es clasificar a Liguilla.

Para los Pumas la crisis es grave. Ya no se habla de un par de malos torneos, la conversación toma rumbos similares a los que tuvo el Cruz Azul. Hace 10 años fue la última vez que levantaron un título. Desde entonces la mediocridad ha permeado en la escuadra universitaria. Si bien Andrés Lillini fue el último director técnico en llevarles a una final, por ahora su accionar dista mucho de ello.

La última derrota ante Necaxa fue lamentable, un 3-0 en el que no aparecieron los de la UNAM. Sólo llevan una anotación en el torneo, la peor ofensiva empatados con Querétaro; y también, la segunda peor defensiva, con 8 en contra, empatados con Toluca y por debajo de FC Juárez.

Pumas vs Puebla en el pasado

Por ahora las casas de apuestan van con los Pumas, pero en el papel pareciera ser un duelo de iguales. En los últimos enfrentamientos cada club se ha llevado 3 victorias, a eso se le suman 4 empates. El único factor deferencial lo da la localía. El último enfrentamiento en el Olímpico de Ciudad Universitaria fue para los de la UNAM con goleada de 4 goles a 1.

Parece cantaleta, pero en verdad tanto la UNAM como la Franja ruegan por una victoria. Estos tres puntos no serán para salir del fondo de la tabla pero sí para poder rescatar algo de este pésimo inicio de torneo.