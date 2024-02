PRI podría perder registro en próximas elecciones: Morena Puebla

El secretario general de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, aseguró que el PRI, PAN, PRD y partidos de oposición están en «caída libre», ya que como ejemplo, las últimas mediciones estadísticas referentes al próximo proceso electoral del 2 de junio colocan al Revolucionario Institucional con tres a cinco por ciento de las preferencias electorales.

«En Puebla y México, los partidos de la derecha y oposición están en caída libre, ya citamos el ejemplo del PRI hace dos semanas, cuya preferencia hoy es un dígito, entre el 3 y el 5 por ciento, cuando mucho, en una de esas no le alcanza su fuerza ni para mantener el registro».

Al reunirse con medios de comunicación, el morenista abundó que en los días recientes se han observado un conjunto de hechos que impactarán negativamente a los partidos «del Frente» en el proceso electoral 2024, como la falta de unidad y la elección de perfiles «repetitivos».

“En primer lugar, conocimos las listas de candidatos plurinominales de los partidos de la derecha, al Senado y Cámara de Diputados del PAN, PRI y PRD, mismas que tienen algo en común, expresan su verdadero estado de ánimo, que es la derrota, se identifica muy fácil, esas listas están integradas por la burocracia dorada de los institutos políticos que mencioné ¿por qué no hay ciudadanos? Porque saben que se encaminan a la derrota”.

Agustín Guerrero evidenció que de manera sistemática en el número uno de cada lista van los líderes o cercanos a las dirigencias estatales, mismos que buscaron posicionarse en candidaturas estratégicas para asegurar «su futuro político» otros años, ante el riesgo de la derrota electoral de Xóchitl Gálvez.

El secretario general de Morena abundó que con dichas acciones le mandan el mensaje a Xóchitl Gálvez de que «tendrá que trabajar por su parte», puesto que sus dirigentes ya han pensado en un «plan B».

“Que ya la dejaron sola y que ellos van a procurar estar seis años en el Senado en lugar de trabajar en un gobierno, porque no habrá gobierno para ellos, porque van a perder frente a nuestra candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pero esa no es la excepción, es la regla, aquí en Puebla pasa exactamente lo mismo el candidato de las derechas, Eduardo Rivera que, como sabe que no va a ganar, mete en el número tres de la cuarta circunscripción a su esposa Liliana Ortiz».

Agustín Guerrero

Secretario general estatal de Morena en Puebla