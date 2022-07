PRI Puebla insiste que audios de ‘Alito’ son falsos, piden castigar espionaje

Para el dirigente de Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, el audio en el que Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido, arremete, de nueva cuenta, en contra de los periodistas, es falso.

En días recientes, Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, difundió otro audio en el que «Alito» se molesta con algunos columnistas y asegura ser “brother” de otros, que podrían hablar bien de él.

Lo anterior, a pesar de que un juez de Nuevo León le había concedido un amparo al priista para evitar la exhibición de nuevos audios con presuntas conversaciones suyas.

En entrevista, Camarillo Medina aseguró que los audioescándalos difundidos en el programa El Martes del Jaguar, se tratan de grabaciones editadas o falsas; sin embargo, pidió que la gobernadora fuera investigada por el delito de espionaje.

También lamentó que Sansores San Román violara el amparo y siguiera con su «show mediático», a pesar de que la resolución se dio previo a la emisión del programa y fue notificada en tiempo y forma.

«Ya no me sorprende, para Morena la ley no es un impedimento para los ataques. Son audios falsos, hay que decirlo. También han salido a la luz audios de la gobernadora, que para ellos son editados, pero los del PRI no son editados, eso es una contradicción».

Néstor Camarillo Medina

Presidente del PRI Puebla