PRI respalda «armar» a mexicanos; Morena responde: es «una aberración»

Por Jesús Arróniz y Anaid Piñas

Los diputados de Puebla del PRI y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se confrontaron ante la polémica propuesta del líder nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, que pide legislar para que la gente pueda armarse ante la inseguridad en México.

Mientras los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron que la ley no sea malinterpretada, los morenistas la calificaron de “una aberración”.

En ambos partidos políticos, consideraron que el tema de la seguridad se utiliza con fines políticos, sin revisar el trasfondo de la problemática ni su legislación para terminar con la impunidad.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), anunció que presentará una iniciativa para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego y se defiendan ante algún hecho delictivo, derivado “de la ineficiencia de las autoridades”. Su búsqueda por modificar la Ley de Armas de Fuego fue respaldada por los integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI y diputados locales de la misma fuerza política, entre ellos Néstor Camarillo Medina, Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac.

Un intento desesperado de PRI: Morena

El diputado Eduardo Castillo López (Morena), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso de Puebla, señaló que este tipo de propuesta son perjudiciales para la población, sobre todo por los escenarios de inseguridad que se viven en el país.

“Es delicada la reforma, de entrada, no creo que pase a nivel nacional. Con mucho respeto lo digo, pero es una aberración lo que el PRI está haciendo junto con su dirigente nacional. Es una muy mala propuesta y no la comparto”

Añadió que al pueblo no se le debe armar de esa manera, sino mediante el fortalecimiento de las leyes, que actúan de forma preventiva, y de las instituciones, para que impartan justicia ante alguna eventualidad, por lo que llamó a los ciudadanos a confiar en sus autoridades.

“Tenemos un gobierno que actúa conforme a derechos y a legalidad. La Fiscalía ha actuado en tiempo y forma, ha estado al pendiente de los delitos den alto impacto y con el Poder Judicial estamos trabajando de la mano. Al pueblo no se le debe de armar, se le debe de proteger”

❌#PoliticaLocal | El presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso de Puebla, @LaloCastilloLop, rechazó la iniciativa de regulación de armas impulsada por el @PRI_Nacional "No podemos armar a la ciudadanía", aseguró.



Vía: @AnaidPainappuru pic.twitter.com/ekEp6ObjId — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) June 29, 2022

En tanto, José Iván Herrera Villagómez (Morena), presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en el Legislativo, aseguró que este tipo de iniciativas son “un intento desesperado” por parte de los priistas para recuperar relevancia como institución política.

“Creo que es una estrategia político-electoral para poder llegar a las ciudadanas, pero no tiene un objetivo real o concreto. Es alarmante que dirigentes nacionales tengan ese tipo de propuestas. Son patadas de ahogado de un PRI que no tiene rumbo”

Añadió que los mexicanos, y en especial los poblanos, están cansados del clima de inseguridad que hay en el país, y lamentó que las autoridades y políticos sólo tengan pensamientos arcaicos y reactivos, lo que aumenta los actos de violencia.

Estamos en contra de que la ciudadanía se arme: PT

Por su parte, Ernesto Villarreal Cantú, comisionado político nacional del PT en Puebla, calificó como electorera la propuesta de regular el uso de las armas en favor de la ciudadanía.

“Desde mi punto de vista personal, no del partido, estamos en contra de que la ciudadanía se arme, porque hay una serie de circunstancias para las que creo que no estamos preparados. Creo que debe entrar al debate, pero es un tema distractor de las múltiples complicaciones que enfrenta el PRI”

Además, la diputada Mónica Silva Ruiz, recordó que los mecanismos de prevención y proximidad con la ciudadanía en materia de seguridad les corresponden a los ayuntamientos. En el caso de la capital, es obligación del edil Eduardo Rivera Pérez.

Agregó que desde que entró en funciones la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, se ha detenido a más criminales y se han llevado a prisión a un número significativo de personas, porque existen estrategias eficientes para garantizar la paz en el estado.

Iniciativa polémica, pero da solución, defiende el PRI

Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI en Puebla, reconoció que esta medida ha sido algo «polémica», no obstante, aseguró que la iniciativa puede ser «la solución» al problema de la inseguridad en México.

Agregó que la mayoría de los ciudadanos cuenta con algún arma en sus viviendas para defender a sus familias y su patrimonio, mientras que los que no tienen, dijo es por «falta de recursos».

Ante la serie de cuestionamientos en torno a esta iniciativa, Camarillo Medina declaró que los priistas creen que esa es la alternativa ante la falta de seguridad, la cual afirmó es causa de la «estrategia fallida» de Morena.

«Vemos que el país se les cae a pedazos al gobierno federal de Morena, los delitos en nuestro país han incrementado porque la estrategia de abrazos, no balazos, no está funcionando, entonces, nosotros debemos de proponer lo que nosotros creemos que es correcto, o qué otra estrategia debemos seguir»

Sin embargo, negó que el que la sociedad tenga un mayor acceso a las armas represente un riesgo de aumento de actos violentos, pues aseguró que eso se trata de «un tema cultural».

Por su parte, la secretaria general del partido, Isabel Merlo Talavera, declaró que la propuesta deberá contemplar que los elementos de las corporaciones de seguridad pública y el ejército puedan llevarse sus armas a sus casas.

No obstante, indicó que, para ello, los uniformados deberán acreditar su prueba de control de confianza.

«Fuera de sus horas de servicio los siguen, capturan y asesinan por hacer su trabajo, así que queremos que estén armados de manera permanente como pasa en otros países del mundo para que nos puedan cuidar»

🤔#Puebla | Isabel Merlo Talavera (@MerloIsabel) secretaria general del @PRIdePUEBLA se pronuncia a favor de la propuesta del dirigente nacional en torno a la posesión de armas.



Vía @JesusArronizSan pic.twitter.com/Q0rVxXubFG — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) June 29, 2022

En tanto, el diputado local Jorge Estefan Chidiac argumentó que esta iniciativa no existiría sí «los militares no huyeran de los delincuentes»; y que busca es regular la posesión de armas de fuego en domicilios y establecimientos, por lo que sus portadores no podrán salir a las calles con ellas.

«Morena está llevando al país por el rumbo equivocado, creo que esta iniciativa no sería necesaria sí los militares no salieran huyendo de los delincuentes, esta iniciativa lo único que busca es hacer un registro de las armas y darles a los ciudadanos una mejor calidad de armamento, no es lo mismo una pistola 22 que una ak47»

