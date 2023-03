Priista acusado de violencia doméstica presume influencias; partido se deslinda

Erick Salgado Trujillo, exsecretario de Vinculación con la Sociedad Civil en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla, fue denunciado por su expareja Yalta Lora, por violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias y amenazas.

El priista presume de sus influencias para amedrentar a la madre de sus tres sus hijos, pues desde 2017, cuando se separaron, la intimidó para no acudir a la autoridad judicial, además de que la acosa y hostiga.

Este domingo en conferencia, Yalta advirtió que su agresor mantiene su actividad política sin importar las denuncias prestadas en la Fiscalía General del Estado (FGE) el año pasado, pues busca recibir una candidatura para diputado local del distrito 10, dónde supuestamente opera a favor del tricolor.

Señaló cómo preocupante que un supuesto violentador aspire a un cargo del PRI, pues denunció que ha sufrido ataques físicos y recientemente amenazas de muerte.

La mujer urgió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a emprender medidas y pidió apoyo al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues teme por su vida y refirió el caso de Cecilia Monzón, asesinada presuntamente por su expareja Javier López Zavala, excandidato priista al gobierno de Puebla.

«Que nos olviden mi caso. No quiero que esto se quede como un caso más y mucho menos quiero ser parte de una estadística, recordando a Cecilia Monzón, que siendo abogada, activista y teniendo una maestría, teniendo posicionamiento, aún así ella no pudo salvar su vida, ¿Qué se puede esperar cualquier mujer que no tuvo eso?»

Yalta Lora