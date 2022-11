Priista ve excluyentes las consultas sugeridas por PAN para Ley de Movilidad

La diputada Isabel Merlo Talavera criticó la propuesta de los legisladores panistas para hacer consultas ciudadanas virtuales y agilizar la aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, al ser excluyente.

Hace unos días, integrantes de la bancada del PAN aseguraron que realizarán foros ciudadanos en línea con peatones, ciclistas, automovilistas, transportistas y personas con discapacidad, al vencer el plazo que tenía el Congreso de Puebla para armonizar sus ordenamientos.

En entrevista, Merlo Talavera justificó el retraso en la legislación y dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha establecido los lineamientos con los que se deben realizar las consultas a los grupos vulnerables ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“A lo que le veo problema es que las instancias jurisdiccionales, no tan sólo para Puebla, no han determinado cuál es el protocolo de consulta específico, para saber a quiénes vamos a consultar, a cuántos y por qué mecanismo, eso es lo que no se sabe”

Isaberl Merlo Talavera

Diputada del PRI