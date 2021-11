Priistas salinistas, si no avalan reforma eléctrica, sentencia AMLO

Por Antonio Baranda/Agencia Reforma

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si los priistas no avalan la reforma eléctrica se afianzarán como salinistas.

Luego que la mayoría de Morena consumó ayer el golpe presupuestal para el 2022 y la Oposición respondió dando por muerta la reforma eléctrica, el mandatario federal señaló que no se trata de un «toma y daca» y que los principios no son negociables.

«Me llamó la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche que se olvide el Presidente de la reforma eléctrica. No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no apoyan al pueblo, sino a las empresas y a quienes han hecho negocios al amparo del poder público» «Van a afiarzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a López Mateos» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

PRI, defensor de los saqueadores

En conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo lamentó que el PRI, surgido de un movimiento revolucionario, termine como defensor de saqueadores.

«¿Qué significa que no aprueben la reforma eléctrica? Que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo españolas, que sigan pagando menos de luz los de Oxxo, que paguen menos que lo que pagan las clases medias y populares ¿Eso es lo que van a defender?», cuestionó.

«Si ellos van a seguir con el salinismo como política nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo y cero corrupción: a robar a otra parte» Andrés Manuel López Obrador

Sugiere al INE plan de austeridad

Ante la queja del titular del INE por el presupuesto aprobado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el organismo deberían aplicar un plan de austeridad y bajarse el sueldo porque «se rayan» con sus salarios.

En su conferencia mañanera, el mandatario federal acusó que los consejeros electorales ganan más que él y les pidió bajar gastos en viáticos, comidas y vinos.

«Yo no opino lo mismo, tienen recursos suficientes, deben haber obtenido como 15 mil millones ¿Cuánto les aprobaron de presupuesto? Además que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan mucho, los consejeros ganan más que el Presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos» Andés Manuel López Obrador

Presidente de México

«Austeridad republicana y alcanza el presupuesto».

El Ejecutivo puso de ejemplo de austeridad el presupuesto que tenía la Presidencia cuando él llegó al poder y lo que se ejerce actualmente.

«¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros la Presidencia ejerció 3 mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos» «Nada más imagínense cuánto se ahorra la Presidencia por no usar aviones, helicópteros privados, antes hasta para ir a jugar golf usaban helicópteros, no hemos comprado vehículos, hasta vendimos camionetas blindadas y lo que había en exceso, entonces claro que pueden ahorrar». Andrés Manuel López Obrador

Hoy a las 2:13 horas quedó aprobado el Presupuesto de Egresos 2022 en lo general y en lo particular, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Es una buena noticia, para el bien de todos, — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2021

Políticas de EU asfixia a cubanos

Al no permitir que cubanos en su territorio envíen dinero a sus compatriotas, Estados Unidos «asfixia» a quienes decidieron quedarse en Cuba, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«No se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a asfixiar a un pueblo, que mediante esas prácticas de lleve a un pueblo a revelarse contra su Gobierno, eso es vil, canallesco, nosotros en México, en los momentos difíciles por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en EU».

«Eso ha significado una gran ayuda a nuestro pueblo, estamos agradecidos con los migrantes, mucho muy agradecidos, por el bloqueo que hay en Cuba los cubanos de Estados Unidos que decidieron vivir, trabajar en EU, no pueden enviar a sus familiares apoyos eso no me parece justo. Eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal, si un mexicano, un cubano, decide enviar apoyo a sus familiares en Cuba o México claro que debe tener libertad para hacerlo, en nombre de que se le impide hacerlo, si es para apoyar a un familiar, a otro ser humano, esas medidas son retrógradas» Andrés Manuel López Obrador

En conferencia mañanera, el mandatario federal rechazó opinar sobre las protestas en la Isla, pues «es un asunto de ellos».

«Si yo trato ese tema de puede interpretar que no soy objetivo, es tanto el bloque opositor, los potentados en contra, el hecho que yo me pronuncie por la independencia de ese pueblo, no afecta en nada, es cuando dicen, a ver, la autocrítica, sí la hago, pero tengo tantos críticos que para que voy a ahondar más si no hay equilibrios» «Se ve un periódico cualquiera, en el mundo, y todos en contra del gobierno y el pueblo cubano, no hay objetividad, no hay equilibrio, y ya lo he dicho en otras ocasiones, después de dos siglos de predominio de una política, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y respeto, es único, caso único» Andrés Manuel López Obrador

