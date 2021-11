Procesan a policías que mataron a ministeriales en Tecamachalco

Por Redacción

Trece policías municipales de Tecamachalco, entre ellos Paulo César Quiroz Martínez, director de la policía de Puebla capital, fueron vinculados a proceso por un juez de control, tras el asesinato de tres ministeriales.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo la mañana de este lunes que “quedaron vinculados a proceso dado que no tenían ninguna acreditación para ser policías (…) y eso no puede ser, no se trata de nombrar policías, darles una credencial y un arma”.

Los trece detenidos fueron presentados por segunda vez ante un juez, acusados de usurpación de funciones o de profesión y uso indebido de uniformes y condecoraciones.

El juez consideró la existencia de suficientes datos de prueba para procesar a: Paulo César Quiroz Martínez, Saraí Alvarado Calderón, Carmen Silvia Fernández Medina, Víctor Manuel Espíritu López, Óscar Ricardo Sánchez Reyes, Benedicto Crisostomo Guerrero, Eloy Fuentes Sánchez, Edwin Silva Monterrosas, Fernando Israel Palacios Pérez, Francisco Javier Basurto Toledo, Pedro Espinosa Rodríguez, Luis Felipe Ramírez Herrera y Benito Salvador Rojas.

Sobre todos prevalece la medida cautelar de prisión preventiva y el juez concedió además plazo de dos meses para la investigación complementaria; Saraí y Carmen permanecerán en el Cereso de San Miguel y todos los hombres estarán en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Foto: Agencia Enfoque

