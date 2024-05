Profeco espera que Oxxo Gas ajuste precios tras señalamientos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por David Aguilar Romero, ha entablado conversaciones con la empresa Oxxo Gas luego de ser señalados por el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a sus elevados precios en combustibles. En una reciente conferencia, Aguilar Romero informó sobre el compromiso de la compañía de revisar sus precios de gasolina.

También puedes leer: AMLO celebra el Día de las Madres con homenaje musical

Aguilar Romero expresó confianza en que estas conversaciones conducirán a una mejora en los precios de todos los combustibles ofrecidos por Oxxo Gas. Además, agradeció la disposición y apertura mostrada por la empresa, señalando que ya no mantienen un indicador de ganancia por encima de los cinco pesos.

El presidente López Obrador había criticado públicamente a Oxxo hace una semana por vender la gasolina a precios elevados, instándolos a no abusar en los precios. No obstante, aclaró que no se aplicarán sanciones ni se regularán los precios, simplemente pidió a la empresa que ajuste sus tarifas.

López Obrador destacó la necesidad de dialogar con los propietarios de Oxxo Gas para solicitarles una revisión de sus precios, ya que otras empresas del sector también obtienen utilidades, pero no tan elevadas como Oxxo. Hizo hincapié en la importancia de que la empresa contribuya a aliviar la carga económica de los consumidores, especialmente aquellos que llenan tanques de gran capacidad.

También puedes leer: ¿Qué canción conmovió a AMLO durante homenaje del Día de las madres?

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com