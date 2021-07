“Progresista”, la LX legislatura ante los ojos de Barbosa Huerta

El gobernador expresó una vez más su reconocimiento a la LX legislatura, ahora calificándola como progresista.

Como muestra de su desempeño, citó el cumplimiento en la designación de todos los cargos de los poderes públicos, tales como el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido (hoy investigado por la ASE en torno a irregularidades de 2 mil 320 millones de pesos durante su gestión), seleccionado en palabras del gobernador “con una escrupulosidad impresionante”.

Otros nombramientos que el gobernador refirió en su panegírico se fueron el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal; , el auditor superior Francisco Romero Serrano, y a un integrante del sistema integral de transparencia. También fue laureado el nombramiento del ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos estatal, José Félix Cerezo Vélez, quien al momento de su designación no cumplía con los cinco años de experiencia en derechos humanos que exigía la convocatoria, y además mostró indiferencia durante la mesa de trabajo del 28 de mayo con el colectivo La Voz desaparecidos, tal como documentó El Ciudadano.

“Llevó a cabo todas las reformas que le fueron planteadas. Los temas de las iniciativas no resueltas en un número abundante… ¡que vean las historias de todos los parlamentos, por favor! Que los analistas parlamentarios aquí se metan un poquito a eso, a los registros, a los análisis. Y bueno, quienes critican la falta de desahogar una agencia progresista, pues que hablen las voces progresistas, no los que no lo son. No los que buscan hacer crítica para influir y que ahora no lo consiguieron. Mi respaldo a la Legislatura LX y a su posición de eficiencia y a su posición de una legislatura democrática. Atendió los problemas de la sociedad con una eficiencia y un compromiso como nunca, en ninguna legislatura, ha habido”.

Miguel Barbosa Huerta