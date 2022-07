Prohibir actos masivos de Morena, «exagerado y ridículo», reprocha Delgado

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido Morena, tachó de «exagerado y ridículo» el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE), que les prohíbe realizar actos masivos con la presencia de los presidenciables para 2024.

Enfatizó que la militancia continuará la lucha por la democracia y no dejarán de expresar sus inconformidades, porque para ellos los integrantes del órgano electoral «hicieron a un lado la Constitución».

Reiteró que no comparten la decisión de castigar a los líderes y funcionarios de Morena por participar en eventos públicos de partido.

Delgado arremetió contra el INE al afirmar que ignora la libertad que tiene Morena como partido político, «están coartando los derechos establecidos».

«Le pedimos al Tribunal, sabemos que los del INE no tienen remedio. Pedimos que en la resolución de fondo el Tribunal respete los derechos y libertades. No estamos violando ninguna ley porque no hay ningún proceso electoral en curso. No tenemos la culpa de que la oposición no tenga ni a quién poner»