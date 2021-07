Proliferan los contagios de Covid-19 en México; hoy más de 19 mil

Por la Redacción y Pedro Matías

México llegó a 239 mil 616 defunciones por Covid-19, al notificarse 537 fallecimientos de martes a miércoles.

El número de casos totales es de 2 millones 790 mil 874, al incrementarse en 19 mil 28 la cifra de contagiados.

El Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud (Ssa) correspondiente al 28 de julio reporta incremento de 20 por ciento en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior.

Casos activos de la enfermedad

De esta forma, presentaron signos y síntomas 117 mil 368 personas, por lo que se consideran casos activos, que representan 3.9 por ciento del total.

En las últimas 24 horas, la disponibilidad de camas generales es de 57% y de 64% de camas con ventilador en unidades de cuidados intensivos, indicó la Ssa.

El martes fueron aplicadas un millón 453 mil 638 vacunas contra Covid-19 en el país, para un acumulado de 63 millones 313 mil 209 dosis a siete meses de iniciada la vacunación de personas mayores de 18 años, refiere el informe técnico.

En México, 49% por ciento de la población adulta ha recibido al menos una dosis, es decir:

44 millones 188 mil 943 personas

personas 24 millones 856 mil 170 , que representan 56%, cuentan con esquema completo

, que representan 56%, cuentan con esquema completo 44%, que son 19 millones 332 mil 773, tiene medio esquema, destacó la Ssa

Nuevo caso de hongo negro en Oaxaca

Oaxaca. Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), confirmaron que en la región de la Cuenca del Papaloapan ha sido notificado otro caso sospechoso de mucormicosis, mejor conocido como “hongo negro”, asociado al Covid-19.

Hasta el momento de los tres casos sospechosos que se han notificado, solo uno ha sido confirmado por resultado de laboratorio y corresponde a un paciente que recibió atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), con antecedentes de diabetes mellitus, y posteriormente falleció.

Un segundo caso, se presentó en el mismo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y después de los resultados de laboratorio se determinó que se trató de una infección oportunista por hongos diferentes a los mucorales.

Y actualmente se tiene notificado un tercero como sospechoso, sin embargo, las muestras de tejido están siendo analizadas en espera de resultados; mientras tanto dicho paciente es atendido por los Servicios de Salud en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Enfermedad poco común

Los SSO explicaron que el “hongo negro”, es una enfermedad poco común, que suele afectar a pacientes con alteraciones de su sistema inmune; es decir, con déficit de defensas, principalmente asociados a padecimientos no controlados, en personas con enfermedades subyacentes, como diabetes o en tratamiento con altas dosis de corticosteroides u otros inmunosupresores.

La infección causa:

Dolor

Fiebre

Tos

Genera la destrucción y necrosis (muerte) de los tejidos.

Se le describe como “hongo negro”, porque hace que los tejidos infectados se tornen de color oscuro.

Por ello, la institución hizo un exhorto a la comunidad médica que ante casos sospechosos de Covid-19, antes de establecer cualquier tratamiento, se debe evaluar el historial, factores de riesgo y estatus de salud en que se encuentre cada paciente, para evitar recetar medicamentos que puedan tener efectos adversos durante la evolución de la patología.

Y a la población, le recomendó evitar automedicarse, en caso de presentar cualquier malestar acudir de inmediato a la unidad médica más cercana aplicando en todo momento las medidas de prevención, para un diagnóstico oportuno.

