Armenta regulará el comercio y adopción de animales en Puebla

El candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que de ganar la elección regulará el comercio de animales.

En conferencia, aseveró que su gobierno será «estricto» en cuanto a la adopción de mascotas, pues aseveró que las pequeñas especies «no son mercancías».

«Hoy lo digo con claridad, vamos a regular el comercio con animales sintientes, lo vamos a regular, no son mercancías (…) el amor a Puebla significa entender que los animales sintientes no son mercancías, quien quiera estar a cargo de un animal sintiente debe de estar conciente de que no es un juguete y no pasando el cumpleaños lo van a sacar a la calle».

Alejandro Armenta Mier

Candidato a Gobernador de Puebla