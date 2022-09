Promete Ayuntamiento que Tecate Comuna no será en Parque Ecológico

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró, ante vecinos y activistas, que el festival Tecate Comuna, no se llevará a cabo en el Parque Ecológico, en Puebla capital.

Este martes 13 de septiembre, previo a iniciar la ceremonia en honor a los Niños Héroes de Chapultepec, en el bulevar 5 de Mayo, un grupo de personas exigieron que no se lleve a cabo el evento musical en dicho parque, ya que afectaría la flora y la fauna de la zona.

A mitad del evento, en donde acudieron autoridades estatales y municipales, el alcalde capitalino se acercó con los inconformes y les aclaró que no hay ningún permiso del Ayuntamiento hacia la empresa para que realice el evento.

Explicó que el Parque Ecológico es competencia del gobierno del estado, pero afirmó que la empresa también tiene que solicitar la autorización con la Comuna.

“Les vengo a dar mi palabra como presidente municipal de que no se va a llevar a cabo ese evento (…) no va a haber ningún permiso, el parque lo administra el estado, pero la empresa ha hecho los trámites ante el municipio para realizar el evento, nosotros no le hemos dado permiso”

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla