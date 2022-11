Propondrán que personas vinculadas al crimen no puedan aspirar a cargos públicos

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que impulsará una reforma a la Ley Electoral del Estado para regular las candidaturas de los partidos políticos y evitar que se postulen personas vinculadas con actividades ilícitas.

Durante su videoconferencia de prensa, el titular del Ejecutivo local expuso que su propuesta no será discriminatoria ni violará los “principios de injerencia” de las candidaturas.

Por el contrario, dijo, le dará más facultades al Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla para incidir en caso de que haya un candidato que tenga antecedentes criminales.

“Hay que hacer una reforma a la Ley Electoral del Estado que no sea discriminatoria, que no viole los principios de inocencia, pero que le dé mayor injerencia a los órganos electorales para que gente que se dedica a actividades delictivas, no pueda ser candidato”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla