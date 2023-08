Proponen a prima de AMLO como candidata a gubernatura de Chiapas

Zoé Robledo, director del IMSS, propuso a la diputada Manuela Obrador y al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, que busquen la candidatura morenista al gobierno de Chiapas en 2024.

El destape de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador se da tras que él mismo informara que Zoé Robledo no buscaría ser candidato a gobernador de Chiapas.

“Le he pedido a Carlos Morales y Manuelita Obrador que vayan al encuentro de nuestros compañeros para decirles que ésta es la transformación: luchar por principios, ideales y no por cargos. Les agradezco su disposición y entrega para que no se diga adiós a la esperanza”

Zoé Robledo

Director del IMSS